Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Реабилитация пяти Оленьих прудов завершена в парке "Сокольники", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Эти водоемы на протяжении многих лет являются любимым местом отдыха местных жителей и посетителей парка", – передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты смогли очистить от ила пять прудов общей площадью почти 3 гектара. Также они починили берег протяженностью более 1 700 метров и восстановили работу водосбросных сооружений. Общее число собранного ила оценивается в более 1 800 кубометров.

Отдельные участки берега прудов остались откосными, чтобы на них было удобно выходить водоплавающим птицам. Здесь же обустроили 15 зон с биологическими плато, где высадили порядка 36 000 водных растений. Общая площадь плато достигла свыше 1 500 квадратных метров, заключил заммэра.

Реабилитация прудов началась еще в апреле этого года. При этом обследование водоемов Москвы осуществляется на регулярной основе. Если там обнаруживаются проблемы, то специалистами проводятся реабилитационные работы по их очистке.

