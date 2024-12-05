Путин: происходящее на фронте будет определять жизнь РФ на годы вперед

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Происходящее сейчас на фронте будет определять жизнь России на годы вперед, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может, и на десятилетия. Это как минимум", – подчеркнул президент.

По его словам, российские военные на линии боевого соприкосновения сами конструируют и применяют новые БПЛА, что вызывает удивление и восхищение. Он отметил, что это говорит о наличии в России среды, генерирующей таких специалистов: и мужественных, и героических, но в то же время хорошо подготовленных.

Ранее Путин уже заявлял, что будущее России во многом зависит от решения задач спецоперации, которые обеспечат безопасность государства.

По его словам, будущее страны зависит от солдат, офицеров, штурмовиков, артиллеристов, танкистов, десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск.

Вооруженные силы России ежедневно накапливают опыт и наступательный потенциал в зоне боевых действий. Они действуют успешно, грамотно и мужественно, отметил российский лидер.