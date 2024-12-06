Собянин сообщил, что в столице создается торговая сеть "Сделано в Москве"

Четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве" открыли в столице. Они работают в районных центрах "Место встречи". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что целая сеть магазинов, которая продолжит расширяться, должна помочь местным производителям повысить продажи и прибыль. Ассортимент товаров на полках планируют обновлять каждый сезон, что позволит москвичам познакомиться с большим количеством брендов.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.