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Новости

06 декабря, 23:55

Новости

Собянин сообщил, что в столице создается торговая сеть "Сделано в Москве"

Собянин сообщил, что в столице создается торговая сеть "Сделано в Москве"

Собянин: реновация в столице перейдет от хрущевок к девятиэтажкам

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Собянин: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Основные работы второго этапа реконструкции поликлиник планируется завершить в 2024 году

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Собянин: более 1,3 млн москвичей занимаются волонтерством

Собянин: территория бывшей промзоны Южный порт станет мощным центром города

Новости часа: Собянин выступил на заседании Совета по нацпроектам с участием президента

Четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве" открыли в столице. Они работают в районных центрах "Место встречи". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что целая сеть магазинов, которая продолжит расширяться, должна помочь местным производителям повысить продажи и прибыль. Ассортимент товаров на полках планируют обновлять каждый сезон, что позволит москвичам познакомиться с большим количеством брендов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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