Новогодние товары появились на маркетплейсе "Москва – добрый город"

Социальный маркетплейс "Москва – добрый город" представил коллекцию новогодних товаров. Их сделали горожане с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи могут подобрать подарок на праздники и помочь мастерам профессионально реализовать себя. На площадке можно приобрести вязаные шарфы, варежки, пледы, елочные украшения, ароматические свечи.

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