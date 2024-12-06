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06 декабря, 11:30

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Новогодние товары появились на маркетплейсе "Москва – добрый город"

Новогодние товары появились на маркетплейсе "Москва – добрый город"

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Социальный маркетплейс "Москва – добрый город" представил коллекцию новогодних товаров. Их сделали горожане с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи могут подобрать подарок на праздники и помочь мастерам профессионально реализовать себя. На площадке можно приобрести вязаные шарфы, варежки, пледы, елочные украшения, ароматические свечи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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