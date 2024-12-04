Флагманский концерт проекта "Зал "Зарядье" – детям" пройдет 7 и 8 декабря

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичи и туристы 7 и 8 декабря могут посетить флагманский концерт проекта "Зал "Зарядье" – детям". Он познакомит молодых людей с основами музыкальной грамоты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу концертного зала.

По данным пресс-службы, в указанные числа юных посетителей ждет мероприятие "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны" в рамках третьего Московского зимнего фестиваля "Зарядье". Проект для семейной аудитории возвращается на сцену по многочисленным просьбам и положительным отзывам зрителей.

На протяжении всего спектакля гостей будут сопровождать актеры театра "Странствующие куклы господина Пэжо" и музыканты Московского симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

Режиссер постановки – лауреат международных и национальных премий Дмитрий Отяковский. Он известен нестандартным авторским подходом к написанию сценариев и созданию персонажей. Креативным продюсером стал учредитель, ведущий актер и создатель спектаклей театра "Странствующие куклы господина Пэжо" Олег Скотников.

Ранее дирижер и руководитель Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи назвал целью проекта "Зал "Зарядье" – детям" привлечение новых слушателей и обучение молодой аудитории основам музыки и культуры. Он считает, что детей нужно больше погружать в эти сферы. По его мнению, нужно сделать так, чтобы молодые люди знали, как приходить в концертный зал, правильно себя вести и слушать музыкальные произведения.