15 ноября, 16:48Общество
Детские мероприятия зала "Зарядье" для удобства объединили в единый проект
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Детские мероприятия, которые проводят в концертном зале "Зарядье", решили объединить в один проект для удобства, рассказал гендиректор учреждения Иван Рудин.
Он рассказал, что в "Зарядье" накоплен большой опыт работы с юной аудиторией, так как концерты для детей и молодежи, находящиеся в репертуаре зала, занимают особое место. При этом организаторы уделяют больше внимания всем возрастным категориям.
"Самые юные слушатели могут посетить бэби-концерты с неформальной обстановкой, где можно петь, танцевать, взаимодействовать с музыкантами. Дошкольники и школьники будут в восторге от "Волшебной одиссеи", – пояснил Рудин в беседе с Агентством "Москва".
Интерактивные форматы, по его словам, были созданы специально, чтобы увлечь детей классической музыкой.
"Для нас работа с детьми – большая ответственность. И ее цель – оставить яркие впечатления от посещения зала "Зарядье", – заключил гендиректор.
Между тем в новом проекте "Зал "Зарядье" – детям" гости узнают основы музыкальной грамоты и познакомятся с известными произведениями выдающихся композиторов. Например, на сцену возвращается крупнейший проект для семейной аудитории "Волшебный оркестр".
Так, 7 и 8 декабря в рамках III Московского зимнего фестиваля "Зарядье" состоится симфонический спектакль "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Также 30 декабря для детей проведут "Завтрак с Щелкунчиком", где их познакомят с произведениями Петра Чайковского.
"Зал Зарядье детям" объединил концертные программы