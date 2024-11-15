Детские мероприятия зала "Зарядье" для удобства объединили в единый проект

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детские мероприятия, которые проводят в концертном зале "Зарядье", решили объединить в один проект для удобства, рассказал гендиректор учреждения Иван Рудин.

Он рассказал, что в "Зарядье" накоплен большой опыт работы с юной аудиторией, так как концерты для детей и молодежи, находящиеся в репертуаре зала, занимают особое место. При этом организаторы уделяют больше внимания всем возрастным категориям.

"Самые юные слушатели могут посетить бэби-концерты с неформальной обстановкой, где можно петь, танцевать, взаимодействовать с музыкантами. Дошкольники и школьники будут в восторге от "Волшебной одиссеи", – пояснил Рудин в беседе с Агентством "Москва".

Интерактивные форматы, по его словам, были созданы специально, чтобы увлечь детей классической музыкой.

"Для нас работа с детьми – большая ответственность. И ее цель – оставить яркие впечатления от посещения зала "Зарядье", – заключил гендиректор.

Между тем в новом проекте "Зал "Зарядье" – детям" гости узнают основы музыкальной грамоты и познакомятся с известными произведениями выдающихся композиторов. Например, на сцену возвращается крупнейший проект для семейной аудитории "Волшебный оркестр".

Так, 7 и 8 декабря в рамках III Московского зимнего фестиваля "Зарядье" состоится симфонический спектакль "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Также 30 декабря для детей проведут "Завтрак с Щелкунчиком", где их познакомят с произведениями Петра Чайковского.