Зал "Зарядье" открыл новый проект с концертной программой для семейной аудитории

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новый проект "Зал "Зарядье" – детям" объединил концертные программы для семейной аудитории. Мероприятия подготовлены при поддержке столичного департамента культуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гости узнают основы музыкальной грамоты и познакомятся с известными произведениями выдающихся композиторов.

Как отметил министр правительства города, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, каждый месяц в зале "Зарядье" проходят более 10 различных мероприятий для детей.

"В рамках отдельного проекта "Зал "Зарядье” – детям" мы будем системно развивать и расширять это направление, ориентированное на наших самых маленьких слушателей", – сказал Фурсин.

На сцену возвращается крупнейший проект для семейной аудитории "Волшебный оркестр". Так, 7 и 8 декабря в рамках III Московского зимнего фестиваля "Зарядье" состоится симфонический спектакль "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны".

Кроме того, в исполнении народного артиста России Евгения Миронова, Александры Урсуляк и Московского государственного симфонического оркестра 3 января прозвучит симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и волк" и литературно-музыкальная композиция "Карнавал животных".

"Рождественские истории" Чарльза Диккенса прочтет Евгений Князев в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра.

Также 30 декабря для детей проведут "Завтрак с Щелкунчиком", где их познакомят с произведениями Петра Чайковского. На сцене большого зала состоится премьера симфонической сказки "Снежная королева". Помимо этого, для гостей подготовили цикл образовательных концертов "Музыка и живопись".

"Концерты для детей – важная составляющая репертуара Зала "Зарядье". Для нас это большая ответственность за первое знакомство ребенка с невероятным миром классической музыки. Радость наблюдать искренние эмоции детей, которые увлечены происходящим на сцене", – поделился генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье", художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра, дирижер Иван Рудин.

Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет с 1 по 31 декабря. Как ранее рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, программы представят более 20 оркестровых, хоровых и хореографических коллективов.

Впервые на сцене концертного зала "Зарядье" выступит пианист Александр Романовский совместно с Национальным филармоническим оркестром России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова.