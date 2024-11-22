Артист Миронов заявил, что концерты "Зарядье – детям" прививают любовь к классике

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Качественные проекты, например "Зал Зарядье – детям", прививают любовь к классической музыке. Об этом Агентству "Москва" заявил народный артист России Евгений Миронов.

Он назвал сложной задачей приучать юную аудиторию к посещению классических филармонических залов, однако "Зарядье", считает артист, с этим справляется. Симфоническая сказка "Петя и волк" была создана в СССР, однако до сих пор исполняется по всему миру, продолжил Миронов. Здесь Сергей Прокофьев выступил не только в роли композитора, но и автора слов.

"Вместе с Александрой Урсуляк во втором отделении мы прочтем стихи Хармса, Гумилева и Заболоцкого под музыку зоологической сюиты Сен-Санса "Карнавал животных". Помимо совершенно фантастической музыки – это еще и сатира на человеческий мир. Стихи идеально дополняют музыку Сен-Санса и глубже раскрывают, иллюстрируют музыкальные образы", – рассказал артист.

По его мнению, такое будет интересно и детям, и взрослым. Он выразил уверенность, что подобные концерты являются не только приятным времяпрепровождением, но и просветительским мероприятием.

Детские мероприятия, которые проводят в концертном зале "Зарядье", объединили для удобства в один проект. По словам гендиректора учреждения Ивана Рудина, в "Зарядье" накоплен большой опыт работы с молодой аудиторией, поскольку концерты для детей и молодежи, находящиеся в репертуаре зала, занимают особое место.

Самые маленькие слушатели могут посетить бэби-концерты с неформальной обстановкой, где можно петь, танцевать и взаимодействовать с музыкантами, добавил Рудин.