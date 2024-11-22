Праздничные мероприятия пройдут в Москве в честь Дня матери

Москва готовится ко Дню матери. Он состоится в воскресенье, 24 ноября. В городе пройдут праздничные мероприятия, чтобы поддержать женщин, которые каждый день совмещают материнство с огромным количеством неотложных дел.

Бесплатные экскурсии, мастер-классы, квесты и концерты пройдут 23 и 24 ноября на ВДНХ, в центрах госуслуг "Мои документы", столичных музеях, на вокзалах, станциях метро и в детских дворцах творчества. Подробная программа есть на сайте mos.ru. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.