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22 ноября, 14:15

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Праздничные мероприятия пройдут в Москве в честь Дня матери

Праздничные мероприятия пройдут в Москве в честь Дня матери

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Москва готовится ко Дню матери. Он состоится в воскресенье, 24 ноября. В городе пройдут праздничные мероприятия, чтобы поддержать женщин, которые каждый день совмещают материнство с огромным количеством неотложных дел.

Бесплатные экскурсии, мастер-классы, квесты и концерты пройдут 23 и 24 ноября на ВДНХ, в центрах госуслуг "Мои документы", столичных музеях, на вокзалах, станциях метро и в детских дворцах творчества. Подробная программа есть на сайте mos.ru. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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