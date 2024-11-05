Дом по программе реновации возведен в промзоне Соколиная Гора

Фото: Фонд реновации

Дом на 187 квартир возвели по программе реновации в столичном районе Соколиная Гора, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новостройка располагается по адресу 5-я улица Соколиной Горы, дом 21а.

"За 10 минут пешком можно добраться до больницы, школы и детского сада", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Здание было построено по индивидуальному плану. Это двухсекционное строение из монолита с подземной парковкой на 88 автомобилей. Кроме того, пять квартир предназначены для маломобильных граждан. По специальной планировке там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.

Все квартиры в здании были полностью отделаны и теперь соответствуют стандартам программы реновации. При оформлении экстерьера здания была использована система вентилируемого фасада, которая включает в себя плитку, имитирующую кирпичную кладку в оттенках молочного шоколада и крем-брюле. Дом также отличается геометрическим чередованием цветов.

Новое здание гармонично вписалось в архитектурный облик района. На фасадах были установлены специальные корзины для кондиционеров. Входные группы были оформлены с использованием витражного остекления.

На территории двора появились детская площадка с мягким покрытием и площадка для занятий спортом. Также были проведены работы по благоустройству и озеленению.

Между тем в ЮАО 17 новостроек общей площадью более 228 тысяч "квадратов" находятся в стадии строительства в рамках реализации программы реновации. Рядом с каждым построенным домом территорию облагораживают: ее озеленяют, на ней устанавливают детские и спортивные площадки, а также создают отдельные зоны отдыха.