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01 ноября, 15:04

Город

Более 15 новостроек находятся в стадии строительства по реновации в ЮАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ЮАО 17 новостроек общей площадью более 228 тысяч "квадратов" находятся в стадии строительства в рамках реализации программы реновации, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

С 2018 года москвичи из 86 домов старого жилого фонда стали правообладателями новых квартир с современной отделкой в ЮАО. Под заселение за это время передали 28 домов.

"Новые жилые комплексы появятся в девяти районах округа. Больше всего объектов насчитывается в Царицыне и Бирюлеве Западном – 8 и 2 новостройки соответственно. В остальных районах возведут по одному дому", – уточнил глава ведомства.

Рядом с каждым построенным домом территорию облагораживают: ее озеленяют, на ней устанавливают детские и спортивные площадки, а также создают отдельные зоны отдыха.

Кроме того, на разных этапах строительства на объектах проводят проверки, рассказал начальник Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Инспекторы проверяют соответствие работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. Такой подход позволяет вовремя заметить нарушения и устранить их на начальном этапе.

Между тем новый дом по программе реновации построят в столичном районе Котловка. Он появится по адресу улица Кржижановского, владение 31. В новостройке будут 368 квартир, часть из которых оборудуют для маломобильных граждан. Кроме того, запроектированы нежилые помещения коммерческого назначения.

Более 26 тысяч москвичей получили жилье по программе реновации

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