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18 ноября, 12:30

Общество

Женщины с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

Женщины с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

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Музей Победы анонсировал праздничную акцию. В День матери, 24 ноября, женщины с детьми до 14 лет смогут посетить выставки бесплатно. Исключение составят экспозиции "Подвиг народа" и "Битва за Москву. Первая победа!".

Между тем каток на Красной площади обещают открыть 6 декабря.

Кроме того, Сергей Собянин заявил, что в столице будут созданы еще 20 крупных промышленных и социальных объектов в ОЭЗ "Технополис "Москва".

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