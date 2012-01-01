В Москве врачи выходили новорожденную девочку весом 480 граммов

Выживаемость новорожденных с низкой массой тела выросла в столице с 90 до 99%. 17 ноября, в День недоношенных детей, Москва 24 расскажет истории матерей, прошедших через преждевременные роды и период выхаживания детей в столичных перинатальных центрах.

"Наш маленький воин"

Фото: предоставлено Зайнаб Зайналовой

Выживаемость новорожденных с низкой массой тела выросла в столице с 90 до 99% за последние десять лет, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, только в этом году столичные врачи выходили больше пяти тысяч недоношенных детей. Всего с 2014 года младенческая смертность в Москве уменьшилась в два раза и сейчас находится на историческом минимуме.

Зайнаб Зайналова – одна из тех, кто лицом к лицу столкнулась с трудностями преждевременных родов. Она стала мамой в апреле этого года – это была вторая беременность, но первые роды. С самого начала все было непросто: две угрозы выкидыша на ранних сроках и специальное питание по меню нутрициолога. Но несмотря на все усилия врачей, схватки начались уже на 23-й неделе.

"Я сначала не поняла, что у меня схватки, потому что рано. В какой-то момент они прекратились, и мы легли спать. В полчетвертого утра я поняла, что это точно они. Включила тайминг и просто ждала, пока наступит утро. Потом сходила в душ, собралась, поела и на скорой поехала в больницу", – рассказала она.

В перинатальном центре ГКБ им. С. С. Юдина врачи подтвердили, что начались роды, однако сама Зайнаб была спокойна и решила не переживать раньше времени.



Зайнаб Зайналова мама Я реагировала на все адекватно, у меня не было слез и истерики. Я доверилась врачам и богу.

В результате на свет появилась девочка весом всего 480 граммов и ростом 28 сантиметров. Как объяснили врачи, в утробе у ребенка началась пневмония, поэтому родовой процесс и начался сильно раньше срока. Зайнаб знала, что шансы выжить с такими показателями крайне малы, но верила в дочку и надеялась на лучшее.

"Когда она родилась, она такая маленькая была. И первая моя мысль в голове: "Господи, можно она останется?" Я знала, что вера в ребенка – это 50 процентов успеха. Остальное – это вера в бога и врачей", – вспоминает она.

После родов малышку увезли в реанимацию, и врачи начали борьбу за ее жизнь, которая продолжалась четыре месяца.

"Я постоянно присылала подруге видео и фото, где дочка то рукой пошевелила, то ножкой. И в какой-то момент подруга сказала, что она у нас воин. И с тех пор мы ее так и называем – "наш маленький воин". Я считаю, что все эти дети – маленькие воины", – добавила Зайнаб.

С апреля по август девочка поправилась до 4,5 килограмма и подросла до 53 сантиметров. Сами врачи отслеживают ее развитие не с фактического дня рождения, а с предполагаемой даты родов – 1 августа, и по словам молодой мамы, с такой точки зрения дочка развивается даже быстрее положенного.

"Мне "прибавляли" по одному ребенку каждое УЗИ"

Фото: предоставлено Надеждой Романовой

Жительница Москвы Надежда Романова стала мамой тройняшек – одного мальчика и двух девочек – в ноябре 2023 года, на 34-й неделе беременности благодаря плановой процедуре кесарева сечения.

"Меня начали готовить к будущим сложностям еще на УЗИ, когда "прибавляли" по одному ребенку во время наблюдения: сначала говорили, что будет один малыш, потом стало видно второго, а затем и третьего. Мне начали объяснять все последствия, и я была готова к тому, что мы сразу домой не поедем", – рассказала она.



Надежда Романова мама тройняшек Врачи переживали, что не доношу. Поэтому, когда прошли критические 22–24 недели, то все выдохнули и дальше пристально за мной наблюдали, регулярно гоняли на УЗИ, анализы, руку с пульса не снимали. Говорили, что по протоколу на 34-й неделе будут делать кесарево, так как донашивать тройняшек до положенных 40 недель опасно, поскольку они будут сильно друг другу мешать.

Несмотря на то что преждевременные роды были запланированными, Надежду готовили к любым последствиям и настраивали на серьезную работу с малышами.

По словам многодетной мамы, после кесарева сечения ее отправили отлеживаться в палату, а детей перевели в реанимацию, где им установили трубки с дополнительным кислородом. Только спустя время Надежда смогла взять своих малышей на руки и приложить к груди. В итоге в больнице семья пролежала чуть больше месяца и приехала домой только под Новый год.

Несмотря на все сложности, Надежда призналась, что наслаждается материнством, плюс во многом ей помогает старшая дочь, которой уже семь лет.