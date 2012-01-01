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17 ноября, 08:01

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В Москве врачи выходили новорожденную девочку весом 480 граммов

Жизнь на ладошке: личные истории матерей недоношенных детей

Выживаемость новорожденных с низкой массой тела выросла в столице с 90 до 99%. 17 ноября, в День недоношенных детей, Москва 24 расскажет истории матерей, прошедших через преждевременные роды и период выхаживания детей в столичных перинатальных центрах.

"Наш маленький воин"

Фото: предоставлено Зайнаб Зайналовой

Выживаемость новорожденных с низкой массой тела выросла в столице с 90 до 99% за последние десять лет, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, только в этом году столичные врачи выходили больше пяти тысяч недоношенных детей. Всего с 2014 года младенческая смертность в Москве уменьшилась в два раза и сейчас находится на историческом минимуме.

Зайнаб Зайналова – одна из тех, кто лицом к лицу столкнулась с трудностями преждевременных родов. Она стала мамой в апреле этого года – это была вторая беременность, но первые роды. С самого начала все было непросто: две угрозы выкидыша на ранних сроках и специальное питание по меню нутрициолога. Но несмотря на все усилия врачей, схватки начались уже на 23-й неделе.

"Я сначала не поняла, что у меня схватки, потому что рано. В какой-то момент они прекратились, и мы легли спать. В полчетвертого утра я поняла, что это точно они. Включила тайминг и просто ждала, пока наступит утро. Потом сходила в душ, собралась, поела и на скорой поехала в больницу", – рассказала она.

В перинатальном центре ГКБ им. С. С. Юдина врачи подтвердили, что начались роды, однако сама Зайнаб была спокойна и решила не переживать раньше времени.

Я реагировала на все адекватно, у меня не было слез и истерики. Я доверилась врачам и богу.
Зайнаб Зайналова
мама

В результате на свет появилась девочка весом всего 480 граммов и ростом 28 сантиметров. Как объяснили врачи, в утробе у ребенка началась пневмония, поэтому родовой процесс и начался сильно раньше срока. Зайнаб знала, что шансы выжить с такими показателями крайне малы, но верила в дочку и надеялась на лучшее.

"Когда она родилась, она такая маленькая была. И первая моя мысль в голове: "Господи, можно она останется?" Я знала, что вера в ребенка – это 50 процентов успеха. Остальное – это вера в бога и врачей", – вспоминает она.

После родов малышку увезли в реанимацию, и врачи начали борьбу за ее жизнь, которая продолжалась четыре месяца.

"Я постоянно присылала подруге видео и фото, где дочка то рукой пошевелила, то ножкой. И в какой-то момент подруга сказала, что она у нас воин. И с тех пор мы ее так и называем – "наш маленький воин". Я считаю, что все эти дети – маленькие воины", – добавила Зайнаб.

С апреля по август девочка поправилась до 4,5 килограмма и подросла до 53 сантиметров. Сами врачи отслеживают ее развитие не с фактического дня рождения, а с предполагаемой даты родов – 1 августа, и по словам молодой мамы, с такой точки зрения дочка развивается даже быстрее положенного.

"Мне "прибавляли" по одному ребенку каждое УЗИ"

Фото: предоставлено Надеждой Романовой

Жительница Москвы Надежда Романова стала мамой тройняшек – одного мальчика и двух девочек – в ноябре 2023 года, на 34-й неделе беременности благодаря плановой процедуре кесарева сечения.

"Меня начали готовить к будущим сложностям еще на УЗИ, когда "прибавляли" по одному ребенку во время наблюдения: сначала говорили, что будет один малыш, потом стало видно второго, а затем и третьего. Мне начали объяснять все последствия, и я была готова к тому, что мы сразу домой не поедем", – рассказала она.

Врачи переживали, что не доношу. Поэтому, когда прошли критические 22–24 недели, то все выдохнули и дальше пристально за мной наблюдали, регулярно гоняли на УЗИ, анализы, руку с пульса не снимали. Говорили, что по протоколу на 34-й неделе будут делать кесарево, так как донашивать тройняшек до положенных 40 недель опасно, поскольку они будут сильно друг другу мешать.
Надежда Романова
мама тройняшек

Несмотря на то что преждевременные роды были запланированными, Надежду готовили к любым последствиям и настраивали на серьезную работу с малышами.

По словам многодетной мамы, после кесарева сечения ее отправили отлеживаться в палату, а детей перевели в реанимацию, где им установили трубки с дополнительным кислородом. Только спустя время Надежда смогла взять своих малышей на руки и приложить к груди. В итоге в больнице семья пролежала чуть больше месяца и приехала домой только под Новый год.

Несмотря на все сложности, Надежда призналась, что наслаждается материнством, плюс во многом ей помогает старшая дочь, которой уже семь лет.

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