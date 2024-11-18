Сергей Собянин: в "Алабушеве" построят 20 крупных промышленных и соцобъектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На одной из самых перспективных площадок ОЭЗ "Технополис "Москва" "Алабушево" построят 20 крупных промышленных и социальных объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Здесь заработают высокотехнологичные производства по выпуску противоопухолевых препаратов и терапии орфанных заболеваний, мультимедийных автомобильных систем, сим-карт и другие предприятия", – отметил мэр.



В этом году в эксплуатацию были введены завод по производству российских глюкометров и первая очередь промышленного технопарка. Еще восемь промышленных объектов будут готовы в следующем году, подчеркнул Собянин.

Между тем в "Алабушеве" отдельное внимание уделяется возведению социальной инфраструктуры. Сейчас специалисты завершают работу над спортивно-досуговым комплексом, в котором смогут заниматься ежедневно около двух тысяч человек.

Ранее в индустриальном парке "Руднево" стартовало производство литийионных аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов. Добиться этого удалось благодаря новому резиденту ОЭЗ "Технополис "Москва". В проект инвестировали более 200 миллионов рублей, в результате чего появились более 100 новых рабочих мест.

