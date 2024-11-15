Городской фестиваль "Наследие" пройдет в Москве 23 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль "Наследие" пройдет в столице в четвертый раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие, посвященное культурному достоянию города, состоится 23 ноября в общественном пространстве "Три вокзала. Депо".

Глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что этот фестиваль – уникальная площадка для всех, кто интересуется историей и архитектурой города. Для них подготовили насыщенную программу.

По словам главы ведомства, жители города смогут приобщиться к теме культурного наследия, приняв участие в тематических мастер-классах и квизах, побывав на увлекательных лекциях и экскурсиях известных москвоведов и экскурсоводов, посмотрев фильмы о столице.

"Все желающие представят свои проекты по сохранению наследия. Также запланированы книжный салон, квесты, концертные выступления. Для молодых людей будет работать ярмарка вакансий. Целый блок предусмотрен для совсем юных гостей. Хочется, чтобы каждый посетитель смог найти что-то интересное для себя", – добавил Емельянов.

Фестиваль стартует в 11:00 с торжественного открытия и церемонии награждения активных волонтеров Мосгорнаследия – их уже почти 200 человек. Завершится он выступлением музыкальной группы.

Фестиваль пройдет на 10 тематических площадках. Среди них главная сцена "Дом открытий" и лекторий "Дом знаний", "Дом мастеров" с интерактивными занятиями и выставочная зона "Дом достижений", "Дом детства" для юных реставраторов, AR-зона "Дом современных технологий", почта наследия "Дом связи", "Дом книг" с книжной ярмаркой, киносалон "Дом кино" и "Дом карьеры" с ярмаркой вакансий.

Партнером фестиваля выступает платформа "Россия – страна возможностей", которая разработает для каждого участника фестиваля персональную профориентационную программу. Мероприятие проводится в рамках молодежного форума "Наследие" – образовательного проекта столичного департамента культурного наследия, организованного в партнерстве с вузами города.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что школьники и студенты колледжей побывали в музеях и выставочных залах столицы более 380 тысяч раз в этом году благодаря проекту "Музеи – детям".

По словам главы города, проект успешно работает с 2017 года. Для школьников и студентов предусмотрено бесплатное посещение по предъявлению карты "Москвенок" и карты москвича.