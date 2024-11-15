Фестиваль карьеры "Территория женщин" пройдет в Москве 19 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Территория женщин", приуроченный ко Дню матери, пройдет 19 ноября в специализированном центре занятости "Моя карьера". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса соцразвития.

На фестивале женщины смогут развить лидерские навыки и найти ресурсы для достижения целей в карьере. Участницы обсудят актуальные темы о совмещении работы и материнства, получат советы по развитию собственного дела, а также поделятся друг с другом опытом. Для детей в возрасте от 2 до 7 лет подготовлена программа в игровой комнате, рассказала руководитель программы "Мама работает" центра "Моя карьера" Юлия Беляева.

Мероприятие пройдет по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Участие в фестивале бесплатное, необходима предварительная регистрация. Начало в 10:30.

Кроме того, в ходе трансформационной игры "Женские ресурсы" посетители узнают, как научиться ценить свою красоту и силу, наладить новые контакты и обрести уверенность в себе. Тренинг "Бизнес по-женски" объяснит базовые принципы предпринимательства, добавили в пресс-службе.

Тем временем в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ пройдет обучение для повышения эффективности работы компании.

25 ноября начнется программа "Как достичь гармонии между работой и жизнью", в ходе которой участники будут обсуждать вопросы, связанные со стрессом и профессиональным выгоранием.

26 ноября состоится первое занятие онлайн-курса "Меняющийся мир: как принимать решения в условиях неопределенности", на котором со слушателями поделятся навыками адаптации и успеха в нестабильных условиях.