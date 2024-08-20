Успешные люди поделились секретами на площадке проекта "Моя карьера"

Встреча по профориентации для молодежи прошла в парке им. 50-летия Октября в Западном административном округе столицы в рамках проекта "Моя карьера", который призван помочь молодым людям в выборе профессионального пути.



В качестве лекторов на мероприятии выступили певец и общественный деятель Родион Газманов, актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, знаменитая фигуристка и активист движения "Мой район" Ирина Слуцкая, а также директор научно-практического центра детской психоневрологии депутат Мосгордумы Татьяна Батышева. Они рассказали о своем опыте и предложили рекомендации по достижению намеченных целей.



Так, Газманов рассказал о развитии творческой карьеры и о том, как устроен современный музыкальный рынок. По его словам, сейчас талантливые и целеустремленные люди имеют много возможностей реализовать себя в профессии артиста.

"Развитие технологий и их доступность позволяет без огромных финансовых вложений делать качественный продукт, востребованный слушателями, и распространять его на широкую аудиторию", – добавил Газманов.

Тему развития карьеры в культурной сфере продолжил Евгений Герасимов. По его мнению, сейчас для этого много возможностей. Как депутат Мосгордумы он подчеркнул, что сегодня столичные власти поддерживают стремление молодежи к творческому развитию, в городе создается соответствующая инфраструктура.

"В Москве более 50 учебных заведений, готовящих специалистов в сфере культуры, включая театральные вузы, музыкальные академии и художественные школы. В городе функционируют более 30 творческих кластеров. Эти пространства предоставили более 1 000 мест для работы молодых художников и дизайнеров", – уточнил Герасимов.



Об инфраструктурных проектах городских властей говорила и Ирина Слуцкая. Она рассказала, что в современной Москве есть множество возможностей для занятий спортом. Фигуристка напомнила, что в каждом районе города построены стадионы, ледовые катки, бассейны. В общей сложности, продолжила Слуцкая, за 10 лет в столице открылось свыше 150 спортивных объектов и более 19 000 спортивных зон.



В свою очередь, Татьяна Батышева рассказала участникам встречи о своем профессиональном пути, а также о поездках в Белгород и Донбасс. Дети из Донецка и Луганска проходят лечение и реабилитацию в научно-практическом центре детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы.

"Посвятив свою жизнь детской реабилитации и развитию детей со сложными диагнозами, я убеждена, что каждый из нас может сделать этот мир лучше. Не бойтесь трудностей и верьте в себя", – заключила Батышева.

