19 августа, 15:45Город
В "Сокольниках" прошел фестиваль для питомцев и их владельцев
17 августа в парке "Сокольники" прошел самый масштабный фестиваль для питомцев и их владельцев от компании "Четыре Лапы". Гостями мероприятия стали более 70 тысяч человек.
Главным мероприятием, прошедшим в рамках фестиваля, стал модный показ. Он представлял из себя костюмированный проход хозяев со своими питомцами вокруг большого фонтана.
Среди приглашенных на фестивале звезд были певица Мия Бойко, солистка кавер-группы "Москвичка" и блогер Аня Покров. По словам организаторов, мероприятие создано для развития pet-среды в России.