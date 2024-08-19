В "Сокольниках" прошел фестиваль для питомцев и их владельцев

17 августа в парке "Сокольники" прошел самый масштабный фестиваль для питомцев и их владельцев от компании "Четыре Лапы". Гостями мероприятия стали более 70 тысяч человек.

Главным мероприятием, прошедшим в рамках фестиваля, стал модный показ. Он представлял из себя костюмированный проход хозяев со своими питомцами вокруг большого фонтана.

Среди приглашенных на фестивале звезд были певица Мия Бойко, солистка кавер-группы "Москвичка" и блогер Аня Покров. По словам организаторов, мероприятие создано для развития pet-среды в России.

