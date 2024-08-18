Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

18 августа, 10:30

Общество

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнится 24 августа ровно год

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнится 24 августа ровно год

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Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, 24 августа исполнится год. К этому празднику активно готовятся не только в зоопарке. Ее день рождения станет частью фестиваля "Лето в Москве", поэтому торжество по этому случаю обещает быть весьма масштабным.

Пока Катюша радует посетителей Московского зоопарка своей непосредственностью и игривостью, активно перемещаясь по вольеру и не давая отдохнуть маме Дин-Дин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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