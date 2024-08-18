Панде Катюше из Московского зоопарка исполнится 24 августа ровно год

Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, 24 августа исполнится год. К этому празднику активно готовятся не только в зоопарке. Ее день рождения станет частью фестиваля "Лето в Москве", поэтому торжество по этому случаю обещает быть весьма масштабным.

Пока Катюша радует посетителей Московского зоопарка своей непосредственностью и игривостью, активно перемещаясь по вольеру и не давая отдохнуть маме Дин-Дин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

