19 января, 19:02

Безопасность

Глава "Калашникова" заявил, что третье поколение АК-12 появилось благодаря боевому опыту

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Третья версия автомата АК-12 была создана с учетом опыта боевого применения его более ранних модификаций. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор "Калашникова", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"Так называемый автомат АК-12 в модификации 2023 года был защищен всеми необходимыми видами испытаний в 2023 году. Он появился полностью по результатам опыта боевого применения предыдущих двух версий – 2018 и 2021 годов", – сказал глава компании.

Он также отметил, что модернизации предшествовала масштабная подготовка – конструкторы выезжали на полигоны и в действующие части в зоне спецоперации, где общались с военнослужащими и собирали обратную связь.

Лушников добавил, что это непростая работа, поскольку всю собранную информацию необходимо систематизировать, внести соответствующие изменения в конструкторскую документацию и согласовать их с заказчиком.

"Так что, это не очень быстрые процессы, но справедливости ради надо сказать, что бюрократические проволочки стали решаться намного быстрее, чем раньше", – заключил Лушников.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" выпустил первую партию малогабаритных автоматов АМ-17, которые уже прошли войсковые и государственные испытания, в том числе в зоне спецоперации. Уточнялось, что новые модели получили ряд улучшений и были разработаны под калибр 5,45 миллиметра.

