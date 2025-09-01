Концерн "Калашников" выпустил первую партию автоматов АМ-17

Фото: телеграм-канал "Концерн "Калашников"

Концерн "Калашников" выпустил первую партию малогабаритных автоматов АМ-17, которые уже прошли войсковые и государственные испытания, в том числе в зоне спецоперации. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на предприятие.

По данным компании, новые модели получили ряд улучшений и были разработаны под калибр 5,45 миллиметра. Автоматическое оружие, по словам представителей концерна, может быть эффективным инструментом самообороны экипажей боевых машин, спецподразделений армии и правоохранительных структур.

В процессе создания специалисты учли все современные требования к автоматическому стрелковому оружию. После изучения отзывов из зоны СВО проект был доработан в соответствии с необходимыми изменениями.

На предприятии отметили, что к настоящему моменту модели готовы к новым испытаниям, запрошенным заказчиком, и все опытно-конструкторские работы успешно завершены.

Ранее на заводе "Техкрим" в Ижевске стартовало серийное производство патронов с двумя пулями. Они созданы для оружия, калибр которого составляет 7,62 × 54R. Уточнялось, что разработка позволит увеличить плотность огня за счет большого количества поражающих элементов.

