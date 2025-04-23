Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в "Технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый производственный комплекс АО "Концерн "Калашников" появился на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Печатниках. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

"Технополис "Москва" – одна из самых крупных особых экономических зон нашей страны. Сегодня здесь работает больше 200 предприятий, 22 тысяч человек трудятся. Самое главное – очень динамично развивается", – заявил мэр города.

Каждый год ОЭЗ прирастает сотнями тысяч квадратных метров площадей. Кроме того, на площадках "Технополиса" размещаются различные высокотехнологичные предприятия из сферы фармацевтики, микроэлектроники, автомобилестроении и ряда научно-высокотехнологичных разработок.

"Сегодня в этом прекрасном производственном корпусе разместился знаменитый концерн "Калашников". Здесь хорошие условия работы, хорошее здание, первоклассные кадры, кооперации с другими предприятиями. Так что, я думаю, здесь будет комфортно работать", – отметил Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство производственного комплекса на площадке "Печатники" было начато в сентябре 2023 года и заняло около года. Применение технологии высокоскоростной системы строительства позволило создать большепролетный производственный корпус без внутренних колонн.

Благодаря этому в помещениях завода возможно разместить любое современное технологическое оборудование. Кроме того, внутри есть два гидравлических подъемника, которые могут быстро и безопасно перевозить грузы весом до семи тонн, что оптимизирует рабочий процесс и ускорит скорость производства.

Более 25 тысяч "квадратов" от общей территории предприятия площадью в 34 тысячи квадратных метров выделено под производственные линии. Всего там создадут свыше тысячи рабочих мест.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что в городе уже работает свыше 4 500 предприятий, а за последние пять лет индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях города вырос в 2,3 раза. Только за 2024 год заводы Москвы на 17,8% подняли выпуск своей продукции, а за первые два месяца текущего года объем промышленного производства вырос на 6,6%. Обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на 9%.

Кроме того, на площадке "Печатники" уже есть 130 высокотехнологичных компаний, благодаря которым рабочие места получили 7 800 человек. Совокупный объем инвестиций в площадку ОЭЗ превысил 80 миллиардов рублей.

Ожидается, что до 2030 года в "Печатниках" возведут свыше 600 тысяч квадратных метров индустриальных объектов, чтобы там смогли разместиться еще около 65 высокотехнологичных предприятий, где будет создано 15 000 новых рабочих мест. Суммарный объем инвестиций превысит 200 миллиардов рублей.

Ранее Собянин рассказывал, что в прошлом году московские инвесторы вложили более 386 миллиардов рублей в обрабатывающие производства города, что на 33% больше такого же показателя 2023 года. Ожидается, что в 2025 году уровень инвестиций вырастет еще на 14%.

Почти 120,5 миллиарда рублей было инвестировано в производство компьютеров, оптических и электронных изделий.

