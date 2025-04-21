Собянин рассказал о масштабных инвестициях в обрабатывающие производства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2024 году столичные инвесторы вложили более 386 миллиардов рублей в обрабатывающие производства Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это число на 33% больше аналогичного показателя 2023 года. Предполагается, что в текущем году уровень инвестиций в эту сферу экономики Москвы вырастет еще на 14%.

В частности, почти 120,5 миллиарда рублей было инвестировано в производство компьютеров, оптических и электронных изделий. Одно из московских предприятий в прошлом году при поддержке города смогло привлечь 240 миллионов рублей на покупку промышленного помещения. В нем предполагалось производить ноутбуки, сервера, системы контроля и управления доступом.



Другая столичная фирма привлекла 800 миллионов рублей на покупку нового оборудования для такого же производства компьютеров, а также периферийных устройств и модернизацию промышленной инфраструктуры.

"Площадкой для локализации высоких технологий стала ОЭЗ "Технополис "Москва". С 2022 года здесь действует кластер фотоники и микроэлектроники, в него входят больше 60 ведущих компаний. В их числе компании по выпуску банковского оборудования, разработчики нано- и микросистемной техники, производители интегральных схем и другие", – напомнил мэр.

Также около 18,7 миллиарда рублей направлено на развитие производства продуктов питания и напитков. Градоначальник напомнил, что в пищевой промышленности Москвы трудятся около 320 компаний, на которых работают почти 65 тысяч человек. В столице выпускается хлеб, кондитерские и хлебобулочные изделия, мясо.

"Есть компании, которые предлагают и инновационные, и альтернативные продукты здорового питания: полезные снеки из нутовой муки, низкоуглеводные и функциональные продукты", – перечислил Собянин.

Для развития этой сферы экономики, а также для создания отраслевого кластера в ТиНАО в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) столичные власти предоставили инвесторам 5 крупных территорий общей площадью свыше 96 гектаров. Земельные участки они получили по льготной арендной стоимости – один рубль в год.



Кроме того, порядка 16 миллиардов рублей инвесторы вложили в заводы по созданию лекарств. На площадке "Технополиса" "Алабушево" уже работает крупнейший в стране фармацевтический кластер, который объединяет 13 ведущих производителей отрасли.

Москва также поддерживает развитие этой сферы экономики. В частности, столичные власти заключают с фармпредприятиями офсетные контракты, позволяя локализовать создание препаратов для лечения онкологических, кардиологических, аутоиммунных и других заболеваний.

При этом за 2024 год вложения в приобретение готовых объектов коммерческой недвижимости превысили 600 миллиардов рублей. Это стало рекордом за последние 10 лет, так как показатель на почти 70% превысил результаты 2023 года.



Рост обеспечили в первую очередь сделки в офисном секторе. На них пришлось почти две трети общего объема инвестиций. Но на втором месте оказалась складская недвижимость, инвестиции в которую превысили 120 миллиардов рублей

