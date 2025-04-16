Город сэкономил 13,8 млрд руб на экспертизе цен в госзакупках за первый квартал 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Город смог сэкономить 13,8 миллиарда рублей за первый квартал 2025 года благодаря применению технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов или договоров (НМЦК (Д)) в системе государственных закупок. Об этом рассказала заммэра Мария Багреева.

Изначальная сумма закупок по 499 заключениям составила 224,8 миллиарда рублей, но ее удалось снизить, уточнила она. Вице-мэр напомнила, что экспертиза НМЦК является инструментом, который помогает городу оптимизировать расходы бюджета и способствует формированию у госзаказчиков навыков обоснованного ценообразования.

Всего с 2015 года по 31 марта 2025-го было выдано более 45 тысяч экспертных заключений по государственным закупкам на общую сумму свыше девяти триллионов рублей. Багреева подчеркнула, что, согласно результатам экспертизы НМЦК, Москва сэкономила 543 миллиарда рублей.

Соответствующую экспертизу в столице проводит департамент экономической политики и развития. Однако в его зону ответственности не входят закупки по текущему ремонту, благоустройству, созданию пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам.

Проверка достоверности определения НМЦК (Д) проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей и для договоров с начальной ценой от 50 миллионов рублей и выше в рамках Федерального закона.

За прошлый год столичные заказчики сэкономили более 86 миллиардов рублей на госзакупках благодаря высокой конкуренции и экспертизе начальных максимальных цен контрактов, рассказывала ранее Багреева. По ее словам, в большинстве конкурентных процедур участвуют не менее 4 поставщиков, что снижает начальные максимальные цены контрактов.

Вместе с тем объем столичных закупок у малого бизнеса в 2024 году составил 640 миллиардов рублей, что на 52% больше, чем в 2023 году. Чаще всего приобретались медицинские товары, услуги питания и строительные работы.