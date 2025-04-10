Рекорд инвестиций в коммерческую недвижимость установлен в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в 2024 году вложения в приобретение готовых объектов коммерческой недвижимости превысили 600 миллиардов рублей. Это рекорд за последние 10 лет, сообщила заммэра Мария Багреева, добавив, что данные показатели почти на 70% превышают результаты 2023 года.

"Рост обеспечили в первую очередь сделки в офисном секторе. На них пришлось почти две трети общего объема инвестиций. На втором месте – складская недвижимость, инвестиции в которую превысили 120 миллиардов рублей", – пояснила Багреева.

Кроме того, добавила вице-мэр, около 60 миллиардов рублей пошло на торговые объекты. Около 10 миллиардов – в гостиничный сектор, еще примерно столько же – на приобретение объектов в многофункциональных центрах.

Всего по итогам прошлого года на город пришлось 77% всех подобных сделок в России. Также существенно выросли инвестиции в строительство новой коммерческой недвижимости.

По данным платформы "Инвестиционные проекты", в январе 2025-го в активной стадии реализации в Москве находилось более 350 проектов почти на 2 триллиона рублей. Примерно половина средств направлена на строительство многофункциональных комплексов и бизнес-центров. При этом наиболее крупные логистические хабы находятся в Новомосковском и Троицком округах.

"Инвестиции в коммерческую недвижимость меняют облик города, положительно сказываются на удобстве его жителей и гостей столицы, а также способствуют развитию деловой активности. Вложения в офисную недвижимость создают новые рабочие места, в том числе для высококвалифицированных кадров", – подчеркнула Багреева.



Например, в 2024 году на гостиничном рынке Москвы появилось шесть новых объектов, также в столице развивается торговая инфраструктура. Основная часть новых торговых объектов была открыта в формате районных центров.

Как, в свою очередь, добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство идет с учетом текущих потребностей жителей в инфраструктуре. В 2024 году ведомство выдало 66 разрешений на подобное строительство.

Между тем субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) с апреля прошлого года приобрели у города по преимущественному праву почти 500 помещений. Как ранее напомнил заммэра Владимир Ефимов, срок владения и пользования объектами недвижимости на основании договора аренды был сокращен с двух лет до одного года.

Возможность выкупа через год аренды в первую очередь интересна предпринимателям, бизнес которых демонстрирует высокую динамику развития, отметил он.