Председатель СПЧ Фадеев заявил, что образование не должно считаться сферой услуг

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Образование не должно рассматриваться как сфера услуг, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его цитирует РИА Новости.

Вопрос был поднят во время круглого стола "Становление современной общественно-государственной модели воспитания гражданина и патриота", проведенного в рамках XIV Рождественских Парламентских встреч в Совфеде.

"Первый источник – решение идеологическое, решения, принятые в 90-х годах, даже раньше, зарождалось оно еще в 80-х годах. Школа – это сфера услуг, образование – сфера услуг. Вот же где этот источник. Все, оказывается, сфера услуг, и школа – сфера услуг. Принято решение о том, что надо вносить исправление в документы руководящие. Это правильно", – сказал Фадеев.

По его мнению, когда школьники видят в учебнике соответствующую формулировку, они начинают неуважительно относиться и к учителям, поскольку воспринимают их как поставщиков услуг.

Для решения проблемы председатель СПЧ предложил повысить престиж профессии педагога и вернуть ей то значение, которое она имела раньше. По его мнению, учителя должны занимать второе место по значимости для детей после родителей.

В середине сентября прошлого года Минпросвещения учредило совет для защиты чести педагогов. Орган будет рассматривать сложные ситуации, связанные с деятельностью учителей, и разрабатывать рекомендации по защите их репутации.

Все решения будут носить рекомендательный характер. В состав вошли представители Минпросвещения, профсоюза, властей и эксперты. Возглавили новый орган министр просвещения Сергей Кравцов и председатель профсоюза образования Лариса Солодилова.