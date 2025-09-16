Минпросвещения создало орган для защиты чести педагогов

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Минпросвещения России учредило Совет для защиты профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Соответствующий приказ был подписан 10 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования", – говорится в сообщении.

Основными задачами совета стали рассмотрение сложных и спорных ситуаций, связанных с деятельностью учителей, а также разработка рекомендаций по защите их профессиональной репутации. Все решения совещательного органа будут носить рекомендательный характер.

В состав совета вошли представители Минпросвещения, общероссийского профсоюза образования, федеральных и региональных органов власти, а также ведущие эксперты. Возглавили новый орган министр просвещения России Сергей Кравцов и председатель профсоюза образования Лариса Солодилова.

Ранее в Москве начали работать осенние научные программы для школьников. В программах проекта "В центре науки" примут участие почти 2 тысячи учеников. Мероприятия пройдут на площадках школ и вузов.