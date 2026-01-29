Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 12:23

Политика
Главная / Новости /

Politico: Трамп случайно спас политическую карьеру премьер-министра Дании

Трамп случайно спас политическую карьеру премьер-министра Дании

Фото: ТАСС/EPA/Mads Claus Rasmussen

Президент США Дональд Трамп случайно спас политическую карьеру премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Когда она стала защищать суверенитет страны, рейтинг ее левоцентристской партии резко пошел вверх, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Politico.

"После долгого перерыва они наконец-то провели четкую линию, вместо того чтобы выглядеть покорными", – высказался в беседе с издание один из депутатов Европарламента от оппозиции.

Согласно опросу датской консалтинговой компании Megafon, партия Фредериксен могла бы получить 41 место в парламенте – на 9 больше, чем в декабре. Это вернуло бы ей статус крупнейшей, несмотря на предыдущие неудачи в ноябре. В целом правящая коалиция впервые за 2 года набрала бы 40,9% поддержки.

Как отмечает издание, эта тенденция наблюдается и в других странах. Политики, которые открыто противостоят Трампу и отстаивают национальный суверенитет, получают поддержку избирателей.

Ранее сообщалось, что американский президент выступит с заявлением в ночь на 30 января. Оно запланировано на 00:30 по московскому времени из Овального кабинета. Тема речи пока не разглашается.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика