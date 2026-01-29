Politico: Трамп случайно спас политическую карьеру премьер-министра Дании

Фото: ТАСС/EPA/Mads Claus Rasmussen

Президент США Дональд Трамп случайно спас политическую карьеру премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Когда она стала защищать суверенитет страны, рейтинг ее левоцентристской партии резко пошел вверх, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Politico.

"После долгого перерыва они наконец-то провели четкую линию, вместо того чтобы выглядеть покорными", – высказался в беседе с издание один из депутатов Европарламента от оппозиции.

Согласно опросу датской консалтинговой компании Megafon, партия Фредериксен могла бы получить 41 место в парламенте – на 9 больше, чем в декабре. Это вернуло бы ей статус крупнейшей, несмотря на предыдущие неудачи в ноябре. В целом правящая коалиция впервые за 2 года набрала бы 40,9% поддержки.

Как отмечает издание, эта тенденция наблюдается и в других странах. Политики, которые открыто противостоят Трампу и отстаивают национальный суверенитет, получают поддержку избирателей.

