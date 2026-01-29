Михаила Ефремова рекомендовали на пост ректора Школы-студии МХАТ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский писатель и публицист Дмитрий Лекух назвал актера Михаила Ефремова возможным претендентом на должность ректора Школы-студии МХАТ вместо Константина Богомолова. Об этом сообщает издание "Абзац".

"Человека с традициями МХАТа – Мишу Ефремова назначьте. Он как раз абсолютно в традиции, уж более мхатовского человека представить сложно", – сказал Лекух.

Богомолов был назначен на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти предыдущего ректора, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Богомолов указывал, что на этой должности намерен развивать традиции русского психологического театра. Он также отмечал, что будет вместе с командой воспитывать глубоких, умных, всесторонне развитых профессионалов.

По словам Богомолова, качество выпускников театральных вузов ухудшается. Новоиспеченные артисты часто бывают не очень хорошо образованы и не слишком профессионально оснащены.

В свою очередь, выпускники Школы-студии потребовали отменить назначение Богомолова. По их мнению, решение нарушает традиции преемственности. Все предыдущие руководители окончили Школу-студию МХАТ, а Богомолов – ГИТИС.