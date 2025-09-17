Михаил Ефремов решил не разводиться с женой после 23 лет брака

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Новость о разводе актера Михаила Ефремова с супругой Софьей Кругликовой, с которой он прожил 23 года, оказалась ложной. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как выяснилось, пара не только не подавала заявление на развод, но и продолжает жить вместе в московской квартире.

Ранее СМИ активно обсуждали грядущий раздел имущества артиста и его пятой жены, оценивавшегося в 200 миллионов рублей. В списке на деление были две столичные квартиры и загородный дом.

Причиной расставания называли роман Ефремова с актрисой "Современника" Дарьей Белоусовой, который якобы начался еще до ДТП, за которое актер отбыл в колонии четыре года.

Друзья артиста предполагают, что слухи могли быть умышленным вбросом со стороны недоброжелателей, не заинтересованных в возвращении Ефремова на сцену.

"Михаил Ефремов недавно получил первую работу. Он официально вошел в труппу театра Никиты Михалкова "Мастерская "12". Никита Сергеевич был единственным человеком, кто поддержал Мишу, протянул ему руку помощи", – рассказал продюсер Евгений Морозов.

Известно, что Ефремов репетирует сразу несколько киноролей и уже получил предложения о съемках.

По словам продюсера, сейчас актер ведет замкнутый образ жизни, полностью сосредоточившись на работе и семье. Он завязал с алкоголем, практически не выходит из дома и избегает старых компаний.

"Ему не хочется сейчас никаких застолий, дружеских посиделок. Он перестал общаться с друзьями, сидит как сыч в квартире. Все переговоры по работе ведет лично, команды у него нет", – рассказал Морозов.

Ранее первая супруга Ефремова, актриса Елена Гольянова, опровергла роман актера с Белоусовой. По данным СМИ, за несколько месяцев до освобождения та приезжала на три дня в колонию, чтобы пожить с Ефремовым в спецблоке.