Богомолов назвал своей главной целью развитие традиций психологического театра

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Режиссер Константин Богомолов, назначенный на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, планирует развивать традиции русского психологического театра. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Образование – важнейшее дело, от образования зависит то, каким будет и общество, и наше искусство. И я счастлив, что могу быть полезным в этой сфере. Школа-студия – великая институция. Основа основ", – прокомментировал он.

По словам Богомолова, он вместе с командой школы планирует воспитывать глубоких, умных, всесторонне развитых профессионалов: актеров, менеджеров и художников, способных не только ответить на самые сложные вызовы современности, но и быть ответственными перед обществом и великими предшественниками.

Режиссер был назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Предыдущим ректором Школы-студии МХАТ был заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, который скончался 14 января в возрасте 64 лет.

Сам Богомолов с 2019 года является худруком Театра на Малой Бронной, а с 2024 года – художественным руководителем Театра-Сцены "Мельников". Также он ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

