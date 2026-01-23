Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 17:23

Культура

Богомолов назвал своей главной целью развитие традиций психологического театра

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Режиссер Константин Богомолов, назначенный на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, планирует развивать традиции русского психологического театра. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Образование – важнейшее дело, от образования зависит то, каким будет и общество, и наше искусство. И я счастлив, что могу быть полезным в этой сфере. Школа-студия – великая институция. Основа основ", – прокомментировал он.

По словам Богомолова, он вместе с командой школы планирует воспитывать глубоких, умных, всесторонне развитых профессионалов: актеров, менеджеров и художников, способных не только ответить на самые сложные вызовы современности, но и быть ответственными перед обществом и великими предшественниками.

Режиссер был назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Предыдущим ректором Школы-студии МХАТ был заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, который скончался 14 января в возрасте 64 лет.

Сам Богомолов с 2019 года является худруком Театра на Малой Бронной, а с 2024 года – художественным руководителем Театра-Сцены "Мельников". Также он ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

Читайте также


культуратеатр

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика