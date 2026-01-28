Константин Богомолов заявил об ухудшении качества выпускников театральных вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На протяжении многих лет качество выпускников театральных вузов ухудшается, заявил режиссер Константин Богомолов. Об этой проблеме нужно говорить, отметил он в разговоре с Москвой 24.

По его словам, новоиспеченные артисты часто бывают не очень хорошо образованы и не слишком профессионально оснащены.

"Это я так мягко выражаюсь, и плюс еще они не требовательны по отношению к себе и к миру. Вот это очень важно", – отметил он.

Большое интервью с актером и режиссером Константином Богомоловым выйдет на телеканале Москва 24 в пятницу, 30 января, в 16:25.

Ранее Богомолов был назначен на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Такое решение было принято после смерти предыдущего ректора, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, который ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет.

Режиссер указывал, что на этой должности намерен развивать традиции русского психологического театра. Он также отмечал, что будет вместе с командой воспитывать глубоких, умных, всесторонне развитых профессионалов.

Однако выпускники Школы-студии потребовали отменить назначение Богомолова. По их мнению, решение нарушает традиции преемственности. Все предыдущие руководители окончили Школу-студию МХАТ, а Богомолов – ГИТИС.

