Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 13:45

Культура

Константин Богомолов заявил об ухудшении качества выпускников театральных вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На протяжении многих лет качество выпускников театральных вузов ухудшается, заявил режиссер Константин Богомолов. Об этой проблеме нужно говорить, отметил он в разговоре с Москвой 24.

По его словам, новоиспеченные артисты часто бывают не очень хорошо образованы и не слишком профессионально оснащены.

"Это я так мягко выражаюсь, и плюс еще они не требовательны по отношению к себе и к миру. Вот это очень важно", – отметил он.

Большое интервью с актером и режиссером Константином Богомоловым выйдет на телеканале Москва 24 в пятницу, 30 января, в 16:25.

Ранее Богомолов был назначен на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Такое решение было принято после смерти предыдущего ректора, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, который ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет.

Режиссер указывал, что на этой должности намерен развивать традиции русского психологического театра. Он также отмечал, что будет вместе с командой воспитывать глубоких, умных, всесторонне развитых профессионалов.

Однако выпускники Школы-студии потребовали отменить назначение Богомолова. По их мнению, решение нарушает традиции преемственности. Все предыдущие руководители окончили Школу-студию МХАТ, а Богомолов – ГИТИС.

Читайте также


культуратеатрэксклюзив

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика