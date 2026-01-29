Цифровые МФЦ всех регионов появились в MAX

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе MAX. Об этом рассказал руководитель проекта MAX Фарит Хуснояров, выступая на Всероссийском форуме МФЦ, передает РИА Новости.

Пользователи мессенджера получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ, из которых свыше 3 миллионов – о готовности документов.

Кроме того, при помощи чат-бота пользователь может узнать статус своего обращения, сможет записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в нужном отделении.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ разрабатывает законопроект, который позволит использовать MAX для электронного кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками. Через мессенджер в случае принятия закона можно будет запрашивать справки у работодателя, согласовывать график отпусков или направлять заявления на них. При этом использование мессенджера будет дополнительной возможностью, а не обязанностью.

