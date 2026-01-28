MAX стал одним из 5 самых быстроразвивающихся сервисов в мире

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Мессенджер MAX стал одним из 5 самых быстроразвивающихся интернет-сервисов в мире. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.

Он добавил, что мессенджером пользуются уже 89 миллионов человек, а 60 миллионов из них используют его ежедневно. Кириенко предположил, что к выходным, 31 января – 1 февраля, количество пользователей может достигнуть 90 миллионов.

Ранее стало известно о разработке Министерством труда РФ законопроекта, который позволит использовать национальный MAX для электронного кадрового документооборота. Речь идет об обмене документами между работодателями и сотрудниками.

Через мессенджер, в случае принятия поправок, можно будет запрашивать справки у работодателя, согласовывать график отпусков или направлять заявления на них.