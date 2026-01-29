Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 11:42

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Балынин: большой страховой стаж позволяет досрочно выйти на пенсию

Эксперт рассказал о влиянии страхового стажа на размер ряда соцвыплат

Фото: depositphotos/Fascinadora

Большой страховой стаж позволяет претендовать на более высокие социальные выплаты. Кроме того, он дает значительное преимущество на рынке труда, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с RT.

Например, страховой стаж напрямую влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности. В частности, при стаже до 5 лет он составляет 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%, а от 8 и более лет – 100%, указал эксперт.

Более того, при наличии страхового стажа 37 лет у женщин и 42 года у мужчин появляется возможность выйти на пенсию досрочно – на 2 года раньше общеустановленного возраста.

"Соответственно, если мы сделаем расчет по ожидаемому к концу 2026 года среднему размеру страховой пенсии по старости в 27,1 тысячи рублей, то получим, что за счет данной опции дополнительно есть возможность получить порядка 650 тысяч рублей", – подчеркнул Балынин.

Однако страховой стаж формируется только при официальном трудоустройстве. Поэтому важно всегда отказываться от работы с неофициальной оплатой труда, считает эксперт.

"Любая теневая занятость незаконна и наказуема, а также наносит долгосрочный финансовый ущерб. Более того, в трудовой книжке отражается информация только об официальной занятости, соответственно, именно она обеспечивает наиболее высокий уровень конкуренции на рынке труда. Как правило, людей с более высоким стажем берут на работу на более высокие позиции и, соответственно, предлагают более высокий уровень оплаты труда", – подытожил он.

Ранее россиян предупредили, что при неофициальной работе нельзя получить страховую пенсию. Тем не менее, по словам юриста Ильи Русяева, государство предусматривает поддержку для такой категории граждан. Он отметил, что официально не работающие люди могут рассчитывать на гарантированную социальную пенсию по старости и при необходимости соцдоплату до прожиточного минимума.

Эксперты предупредили, что ошибки в трудовых книжках могут уменьшить пенсию

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика