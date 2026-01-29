Эксперт Балынин: большой страховой стаж позволяет досрочно выйти на пенсию

Фото: depositphotos/Fascinadora

Большой страховой стаж позволяет претендовать на более высокие социальные выплаты. Кроме того, он дает значительное преимущество на рынке труда, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с RT.

Например, страховой стаж напрямую влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности. В частности, при стаже до 5 лет он составляет 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%, а от 8 и более лет – 100%, указал эксперт.

Более того, при наличии страхового стажа 37 лет у женщин и 42 года у мужчин появляется возможность выйти на пенсию досрочно – на 2 года раньше общеустановленного возраста.

"Соответственно, если мы сделаем расчет по ожидаемому к концу 2026 года среднему размеру страховой пенсии по старости в 27,1 тысячи рублей, то получим, что за счет данной опции дополнительно есть возможность получить порядка 650 тысяч рублей", – подчеркнул Балынин.

Однако страховой стаж формируется только при официальном трудоустройстве. Поэтому важно всегда отказываться от работы с неофициальной оплатой труда, считает эксперт.

"Любая теневая занятость незаконна и наказуема, а также наносит долгосрочный финансовый ущерб. Более того, в трудовой книжке отражается информация только об официальной занятости, соответственно, именно она обеспечивает наиболее высокий уровень конкуренции на рынке труда. Как правило, людей с более высоким стажем берут на работу на более высокие позиции и, соответственно, предлагают более высокий уровень оплаты труда", – подытожил он.

Ранее россиян предупредили, что при неофициальной работе нельзя получить страховую пенсию. Тем не менее, по словам юриста Ильи Русяева, государство предусматривает поддержку для такой категории граждан. Он отметил, что официально не работающие люди могут рассчитывать на гарантированную социальную пенсию по старости и при необходимости соцдоплату до прожиточного минимума.