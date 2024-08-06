Китайский ветеринар приехал к пандам в Московский зоопарк. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала, что этот же врач сопровождал Жуи и Диндин во время переезда в Россию в 2019 году и помогал сотрудникам учреждения в период адаптации животных.

По ее словам, Жуи сразу узнал и долго общался с врачом. Он еще долго ходил за ветеринаром, пищал и лез обниматься. Совсем недавно панде исполнилось восемь лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

