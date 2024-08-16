Москвичам рассказали, чем можно заняться на фестивале "Москва 2030"

Москвичи и гости столицы смогут отправиться за новыми впечатлениями на форум-фестиваль "Москва 2030". Там они узнают о профессиях будущего, познакомятся с искуственным интелектом и почувствуют себя героем фильма.

Так, на площадке фестиваля в парке "Музеон" устроили дворик XVII века и создали необычную инсталляцию из труб. Здесь же гости смогут посетит планетарную станцию, полетать в аэротрубе, прокатиться на электрокартинге, проплыть на каноэ или заняться серфингом.



На другой площадке в технопарке "Сколково" посетителям удастся попробовать необычные блюда. Там проводится гастрономический "Фестиваль Вкуса".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

