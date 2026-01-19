Медведев поинтересовался у европейцев, дошел ли до них смысл лозунга MAGA

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поинтересовался у европейцев, поняли ли они смысл лозунга президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" (MAGA).

Он пояснил, что такая формулировка предполагает бедность Европы.

"Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели эта идея наконец-то дошла до вас, тупицы?" – написал политик в соцсети Х.

17 января Трамп объявил о пошлинах в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии. Они начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. Кроме того, с 1 июня пошлины будут увеличены до 25%.

После этого вышеуказанные страны заявили, что угрозы Трампа подрывают трансатлантические отношения и способны привести к эскалации напряженности. Они подтвердили готовность и в дальнейшем действовать единым и согласованным фронтом для сохранения своего суверенитета.

