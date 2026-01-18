Форма поиска по сайту

18 января, 16:47

Политика
Страны НАТО: пошлины Трампа подрывают трансатлантические отношения

Восемь стран НАТО выступили с совместным заявлением из-за угроз США

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении восьми стран НАТО в связи с ситуацией вокруг Гренландии подрывают трансатлантические отношения и способны привести к эскалации напряженности. Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, текст которого распространила пресс-служба правительства ФРГ.

"Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии. Опираясь на начавшийся на прошлой неделе процесс, мы готовы вступить в диалог – на основе принципов суверенитета и территориальной целостности. Мы твердо отстаиваем эти принципы", – говорится в документе.

В заявлении уточняется, что восемь стран НАТО подтверждают готовность и в дальнейшем действовать единым и согласованным фронтом для сохранения своего суверенитета.

В документе также указывается, что обеспечение безопасности в Арктике является общей задачей альянса, а учения Arctic Endurance, координацию которых осуществляет Дания, якобы не представляют угрозы для кого-либо.

17 января президент глава Белого Дома объявил о пошлинах в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии.

Пошлины начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. Кроме того, с 1 июня они будут увеличены до 25%.

В ответ на это глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин негативно скажется на трансатлантических отношениях между европейскими странами и США. Она подчеркнула, что ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии.

Новости мира: Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии

