В Гааге потребовали решительного ответа на угрозы США ввести пошлины из-за Гренландии

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Евросоюз должен оперативно и решительно отреагировать на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные торговые пошлины, чтобы добиться согласия на передачу Гренландии Соединенным Штатам. Такое мнение высказал нидерландский депутат, глава фракции оппозиционного блока "зеленых левых" и Партии труда Йессе Клавер.

"Решение Трампа провоцировать и шантажировать еще раз доказывает: Европа должна установить границы. Покорность и лесть не сработают. Это требует быстрого, единого и решительного ответа", – написал он в соцсети X.

17 января президент глава Белого Дома объявил о пошлинах в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии.

Они начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. Кроме того, с 1 июня они будут увеличены до 25%.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ответ на это заявила, что введение пошлин негативно скажется на трансатлантических отношениях между европейскими странами и США. Она подчеркнула, что ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии.