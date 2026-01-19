Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 19 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в понедельник, 19 января. На дорогах возможна гололедица, предупредил Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 5 до 7 градусов мороза, по области – от 4 до 9 градусов ниже нуля.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Температура воздуха в городе может опуститься до минус 20 градусов к концу этой недели, 22–24 января. Синоптики напомнили, что в народном календаре за крещенскими морозами следуют федосеевские, которые приходятся как раз на эти даты.

Вместе с тем, по словам метеорологов, февраль в столице будет теплым, поэтому весна наступит раньше обычного. Температура в феврале и марте на территории Европейской России будет выше нормы.