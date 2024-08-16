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16 августа, 16:45

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"Сити": что послушать и посмотреть в эти выходные на форуме-фестивале "Москва 2030"

"Сити": что послушать и посмотреть в эти выходные на форуме-фестивале "Москва 2030"

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Команда проекта "Сити" составила подборку интересных фестивалей недели на выходные, 17–18 августа. Так, на пятом месте расположился форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". На одной из 30 его флагманских площадок – в "Зарядье" пройдут бесплатные концерты. 17 августа на сцену выйдет юношеский симфонический оркестр стран СНГ под управлением Юрия Башмета.

На четвертом месте – фестиваль "День Индии", который будет идти в парке "Остров мечты" до 18 августа. Третье место занял фестиваль "Мосвинтаж". На нем для гостей разбили блошиный рынок старинных и ремесленных товаров.

Серебро рейтинга досталось фестивалю Signal, который запомнится диджей-сетами от исполнителей техно-рейв музыки. На вершине рейтинга – фестиваль "Джазовые сезоны" в музее-заповеднике "Горки Ленинские". На нем выступят музыкант Игорь Бутман, актер Алексей Гуськов, рэпер L'one и певица Полина Гагарина.

Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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