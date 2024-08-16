Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

16 августа, 14:30

Культура

Москвичам рассказали про развлечения, которые предлагает форум-фестиваль "Москва 2030"

Москвичам рассказали про развлечения, которые предлагает форум-фестиваль "Москва 2030"

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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит на десятках площадок.

В Гостином Дворе представлен стенд "Московского долголетия". В нем каждый желающий может узнать, что нужно делать, чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, а также увидеть, как он будет выглядеть через несколько лет.

Еще одна флагманская площадка – парк "Музеон". Там построены бассейны, где можно обучиться серфингу. Бассейна два: взрослый и детский. Вход по предварительной записи.

В "Сколково" 16 августа будет проходить гастрономический фестиваль вкуса. Там состоится кулинарная стартап-битва, где команды технологических предприятий будут сражаться за титул лучших кулинаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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