Три танцевальные площадки отремонтированы на Пушкинской набережной в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты ГБУ "Гормост" отремонтировали три танцевальные площадки на Пушкинской набережной в Парке Горького, сообщается в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).

Площадки расположены над водой. Для укрепления деревянного настила использовались мостовые балки. При этом он сам состоит из трех слоев: два нижних – это брусья, а верхний – доски.

Работы стартовали в начале июня. В этот период специалисты заменили верхний слой и частично брусья второго и третьего слоев. Для того чтобы установить новый настил, доски необходимо было остругать с четырех сторон, после пропитать, покрасить в цвет красного дерева, а в конце подвергнуть огнеобработке против пожара и биообработке для защиты от дождя и гниения.

При этом за площадками ухаживают ежегодно. Специалисты зачищают поверхность от старой краски, локально ремонтируют деревянное покрытие и заново красят специальной пропиткой кораллового цвета.

Последний раз настил полностью меняли около четырех лет назад – замена происходит по мере износа.

В пресс-службе комплекса уточнили, что на одной из площадок проходят занятия по бальным и историческим танцам, на второй – по хастлу, на третьей – по бачате и сальсе.

Между тем в этом году в Москве будут отремонтированы более 150 инженерных сооружений. Работы запланированы на 24 эстакадах, 57 мостах и путепроводах, включая переправы "Живописный" и "Шелепихинский".

Вдобавок обновить инженерные сооружения собираются в 4 тоннелях: "Гагаринский", "Лефортовский", "Бориса Галушкина" и тоннель на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. На каждом из объектов будут реализованы разные виды работ, например, на мостах, эстакадах и путепроводах будут установлены новые деформационные швы.

