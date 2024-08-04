"Мой район. Новости": около 20 км набережных Яузы благоустроят в Москве до конца 2024 года

Около 20 километров набережных Яузы благоустроят в Москве до конца 2024 года. Пространство для пешеходов станет шире: появятся новые остановки общественного транспорта и дополнительные велопарковки.

Для безопасности москвичей на нерегулируемых переходах установят более 200 опор контрастного освещения. Перемены затронут и автомобилистов: планируется организовать двустороннее движение и изменить схему передвижения общественного транспорта на Подгорской и частично Устьинской набережных.

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