"Московская техническая школа" открыла три курса по направлению "Технологии связи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три новые программы в рамках направления "Технологии связи" были разработаны "Московской технической школой" (МТШ) и специалистами Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" (НИУ "МЭИ"). Об этом рассказал министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Руководитель ведомства обратил внимание, что поддержка промышленного сектора Москвы обладает обширным набором как финансовых, так и нефинансовых инструментов. Столичным предприятиям предоставляются инвесткредиты, субсидии и целевые займы. Вместе с тем город способствует развитию кадрового потенциала производственных компаний Москвы.

"В приоритете высокотехнологичные предприятия, использующие искусственный интеллект, роботов, а также современные телекоммуникационные решения. Для развития компетенций столичных промышленников в отрасли информационных технологий МТШ предлагает обучение в рамках направления "Технологии связи", – приводит слова Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Одним из трех новых направлений стала очная программа повышения квалификации "Современная элементная база средств беспроводной связи". Воспользоваться ей смогут инженеры-конструкторы, схемотехники и технологи, которые работают на предприятиях приборостроения. Прохождение обучения позволит им ориентироваться в номенклатуре электрорадиоизделий как российского, так и зарубежного производства. В рамках программы они смогут изучить их технические особенности и сумеют импортозамещать их для средств беспроводной связи. Курс рассчитан на 72 часа, обучение проводится с использованием современного оборудования.

Второй новый курс "Модельно-ориентированное проектирование радиотехнических систем" разрабатывался для инженеров, работающих в сфере радиотехники, в частности радиолокации, радионавигации и систем связи. Программа позволит слушателям освоить навыки модельно-ориентированного проектирования радиотехнических систем. Длительность курса равна 54 часам, обучение будет проводиться в очно-дистанционной форме.

Эксперты в области проектирования и конструирования радиоэлектронной аппаратуры смогут пройти курс "Высокоскоростные интерфейсы передачи данных". В рамках программы им представится возможность изучить высокоскоростные интерфейсы передачи данных, которые используются в аппаратуре общего и специального назначения. Продолжительность курса составит 32 часа, занятия будут организованы в очно-дистанционном формате.

"В курсе рассматриваются различные виды проводных интерфейсов, области их применения и особенности аппаратных реализаций. Слушатели повысят компетенции по проектированию линий управления и шин передачи данных", – уточнил заведующий кафедрой формирования и обработки радиосигналов НИУ "МЭИ" Павел Остапенков.

Ранее сообщалось, что благодаря проекту МТШ необходимые навыки и знания в сфере искусственного интеллекта получили более 200 сотрудников московских предприятий. Данное направление было открыто в 2022 году в целях развития у специалистов в области промышленности компетенций для работы с высокими технологиями.

