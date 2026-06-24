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В Херсонской области восстановили электроснабжение в полном объеме. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Глава области поблагодарил энергетиков за оперативную и профессиональную работу.

"Специалисты действовали быстро, четко и невзирая на сохраняющуюся опасность", – написал он в MAX.

Масштабное отключение электроэнергии произошло на территории всей Херсонской области 24 июня. Сбои в подаче электричества коснулись всех округов без исключения.

Часть территории была обесточена полностью, а часть – частично. Причины случившегося губернатор не уточнял.