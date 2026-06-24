Вся Херсонская область оказалась полностью или частично обесточена

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Масштабное отключение электроэнергии зафиксировано на территории всей Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

По его словам, сбои в подаче электричества коснулись всех без исключения округов региона. При этом часть территории обесточена полностью, а часть – частично.

На местах развернута работа энергетиков и аварийных служб, которые прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения. Причины случившегося губернатор не уточнил.

Ранее Севастополь оказался полностью обесточен в результате атаки на энергетическую инфраструктуру со стороны Украины. На поврежденных объектах введен особый режим работы. Специалисты проводят оценку масштаба разрушений.