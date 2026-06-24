24 июня, 06:24Общество
Переменная облачность и до 24 градусов ожидаются в Москве 24 июня
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура воздуха в Москве в среду, 24 июня, составит от 22 до 24 градусов, сообщил Гидрометцентр России.
Ожидается переменная облачность, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 20 до 25 градусов.
Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 747 миллиметров ртутного столба.
Резкое изменение погоды прогнозируется с четверга, 25 июня. В этот день температура снизится до 15–20 градусов. Однако уже к 30 июня температура воздуха в столице может подняться до 27–29 градусов.
25 и 26 июня станут самыми холодными днями недели в Москве