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24 июня, 06:24

Общество

Переменная облачность и до 24 градусов ожидаются в Москве 24 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в среду, 24 июня, составит от 22 до 24 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 20 до 25 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

Резкое изменение погоды прогнозируется с четверга, 25 июня. В этот день температура снизится до 15–20 градусов. Однако уже к 30 июня температура воздуха в столице может подняться до 27–29 градусов.

25 и 26 июня станут самыми холодными днями недели в Москве

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