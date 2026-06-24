01:21Транспорт
Поезда остановились во всей Германии из-за сбоя
Фото: ТАСС/IMAGO/Sylvio Dittrich
Движение поездов полностью остановилось на всей территории Германии. Об этом сообщила пресс-служба немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.
Причиной транспортного коллапса стал масштабный технический сбой в работе цифровой системы железнодорожной радиосвязи GSM-R. Из-за неполадок все составы, как дальнего следования, так и региональных линий, были вынуждены прекратить движение и оставаться на станциях до устранения неисправности.
В компании подчеркнули, что технические специалисты уже приступили к восстановительным работам.
Ранее в Великобритании столкнулись два пассажирских поезда. Оба состава направлялись на вокзал Сент-Панкрас в Лондон. В результате происшествия пострадали 100 человек.